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Тарасов рассказал об отправке Бузовой откровенных фото Нагиеву и Батрутдинову

Дмитрий Тарасов рассказал об отправке Ольгой Бузовой своих откровенных фото Дмитрию Нагиеву и Тимуру Батрутдинову. Об этом футболист узнал, взломав телефон экс-супруги.

Спортсмен не гордится своим поступком, но и не жалеет о нем, ведь таким образом сумел узнать правду о поведении бывшей жены. Как признался сам Тарасов, к таким действиям его подтолкнул незнакомец, рассказавший о неподобающих для замужней женщины "подвигах", которые совершала Ольга Бузова.

В итоге бывший игрок сборной России все-таки решил провести самостоятельное расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения в адрес экс-супруги. Он взломал телефон Бузовой и был шокирован тем, что в нем обнаружил. Как оказалось, ведущая «Дома-2» отправляла свои откровенные фото другим мужчинам. Среди тех, кто был в «рассылке» у знаменитости, числились такие представители отечественного шоу-бизнеса, как Дмитрий Нагиев и Тимур Батрутдинов. При этом последний в переписке с бывшей супругой Тарасова еще и позволял себе нецензурно выражаться в его адрес.

В том, что эти снимки стали достоянием общественности, по словам звезды спорта, его вины нет. Дмитрий Тарасов даже предположить не мог, что ситуация обернется подобным образом, и не желал такого исхода. Футболисту, который на тот момент уже разлюбил Бузову, все равно было больно признавать, что экс-возлюбленная за его спиной «звала Нагиева в Испанию» и флиртовала с Батрутдиновым.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:03

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