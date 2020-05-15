Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и перчаток

«Ведомство каждую неделю проводит совещание с представителями крупных торговых сетей, работающих на территории России. Случаи входа в магазины без масок или перчаток учащаются, ввиду чего необходимо реагирование на несоблюдение режима. Торговая точка имеет полное право не обслуживать таких клиентов, а точнее сказать, должна отказать им», - рассказал Евтухов.





Чиновник подчеркнул, что силой надеть на человека маску не получится, из-за чего необходимо просто отказать ему в обслуживании. Если клиент начинает создавать конфликтную ситуацию, работники торговой точки могут вызвать на место сотрудников правоохранительных органов для фиксации факта нарушения.Евтухов пояснил, что магазин, в который сможет пробраться человек без маски, не несет ответственность за нарушение, но обязан проследить за выполнением правил. Административное наказание может получить сам клиент, так как именно он не следует требованиям.