Минпромторг: Магазины РФ могут не обслуживать клиентов без масок и перчаток
В Минпромторге сообщили, что магазины имеют право отказать клиентам в обслуживании в случае, если у них нет масок и перчаток. По словам заместителя главы ведомства Виктора Евтухова, рекомендации о реагировании на покупателей без средств защиты были направлены в Росгвардию и МВД.
Чиновник подчеркнул, что силой надеть на человека маску не получится, из-за чего необходимо просто отказать ему в обслуживании. Если клиент начинает создавать конфликтную ситуацию, работники торговой точки могут вызвать на место сотрудников правоохранительных органов для фиксации факта нарушения.
Евтухов пояснил, что магазин, в который сможет пробраться человек без маски, не несет ответственность за нарушение, но обязан проследить за выполнением правил. Административное наказание может получить сам клиент, так как именно он не следует требованиям.
«Ведомство каждую неделю проводит совещание с представителями крупных торговых сетей, работающих на территории России. Случаи входа в магазины без масок или перчаток учащаются, ввиду чего необходимо реагирование на несоблюдение режима. Торговая точка имеет полное право не обслуживать таких клиентов, а точнее сказать, должна отказать им», - рассказал Евтухов.
Чиновник подчеркнул, что силой надеть на человека маску не получится, из-за чего необходимо просто отказать ему в обслуживании. Если клиент начинает создавать конфликтную ситуацию, работники торговой точки могут вызвать на место сотрудников правоохранительных органов для фиксации факта нарушения.
Евтухов пояснил, что магазин, в который сможет пробраться человек без маски, не несет ответственность за нарушение, но обязан проследить за выполнением правил. Административное наказание может получить сам клиент, так как именно он не следует требованиям.