Дмитрий Борисов не подтвердил слухи о закрытии шоу “Пусть говорят”





В Сети появились слухи о том, что программу “Пусть говорят” закрывают на карантин, поскольку один из гостей, который участвовал в выпуске о разводе Лолиты, заболел коронавирусом. Якобы из-за этого Дмитрий Борисов и вся съемочная группа отправились на самоизоляцию. Ведущий программы опроверг данные сведения, отметив, что уже давно в студии проводится тщательная проверка участников, а также здесь внедрены меры безопасности. Например, руководство приглашает минимальное количество людей на съемки.Борисов отметил, что при малейших подозрениях на контакт с носителями COVID-19 его коллеги могут отправиться на самоизоляцию, чтобы таким образом обезопасить всех. По словам телеведущего, сейчас он работает над подготовкой эфира про “Евровидение-2020”.