Россия разработает программу по изучению Венеры

«Пока проект представляет собой амбициозную цель, имеющую все шансы быть реализованной. В следующем году мы сможем с подробностями говорить о ней публично. Он будет состоять из нескольких этапов. Каждый из них представляет собой запуск аппарата для наблюдения за Венерой с разных расстояний. Самой важной составляющей инициативы является зонд, который направится непосредственно к планете», - рассказал Зеленый.





Научный руководитель ИКИ Лев Зеленый рассказал, что проект будет включать в себя несколько миссий. На орбиту планируется запустить несколько телескопов, которые позволят производить удаленное наблюдение за Венерой. Также через два или три года возможен старт зонда, который направится в сторону планеты для ее детального изучения.Сейчас продолжается разработка посадочной миссии «Венера-Д». Проект будет внесен в Единую космическую программу России. Зеленый подчеркнул, что ранее планировалось провести переговоры с американской стороной о партнерстве в ходе нескольких миссий, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на неопределенный срок.Комплексная программа исследования Венеры впервые была представлена еще в СССР. На планету были отправлены несколько аппаратов. Один из них проработал в атмосфере с температурой примерно в 500 градусов по Цельсию около 2,5 часа. После этого исследования временно остановили.