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Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным психологам

Регина Тодоренко решилась на первое интервью после того, как на нее в Сети началась травля из-за некорректного высказывания о домашнем насилии. Ведущая «Орла и Решки» призналась, что не могла самостоятельно справиться с проблемой, поэтому решила обратиться к психологам.
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным психологам

После неосторожного заявления Регина Тодоренко неоднократно извинилась, но это не помогло. Супруге Влада Топалова пришлось работать со специалистами, которые занимаются проблемами травли и давления на человека. Знаменитость осознала, что она была не права, но призналась, что пострадала от собственных слов.

Регина Тодоренко сняла документальный фильм, в котором подробно рассказано о проблеме домашнего насилия. Самой телеведущей оказали помощь психологи фондов, с которыми она сотрудничает. Специалисты работают именно с жертвами насилия.

Также в рамках интервью Регина Тодоренко объяснила, почему ее супруг резко реагировал на травлю и оскорблял многих подписчиков. Дело в том, что Влад Топалов по своей сути вспыльчивый человек. Однако ситуация усугубилась тем, что он недавно потерял хорошего друга. Из-за навалившихся испытаний муж ведущей не мог сдерживать свои эмоции.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:55

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