Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным психологам
Регина Тодоренко решилась на первое интервью после того, как на нее в Сети началась травля из-за некорректного высказывания о домашнем насилии. Ведущая «Орла и Решки» призналась, что не могла самостоятельно справиться с проблемой, поэтому решила обратиться к психологам.
После неосторожного заявления Регина Тодоренко неоднократно извинилась, но это не помогло. Супруге Влада Топалова пришлось работать со специалистами, которые занимаются проблемами травли и давления на человека. Знаменитость осознала, что она была не права, но призналась, что пострадала от собственных слов.
Регина Тодоренко сняла документальный фильм, в котором подробно рассказано о проблеме домашнего насилия. Самой телеведущей оказали помощь психологи фондов, с которыми она сотрудничает. Специалисты работают именно с жертвами насилия.
Также в рамках интервью Регина Тодоренко объяснила, почему ее супруг резко реагировал на травлю и оскорблял многих подписчиков. Дело в том, что Влад Топалов по своей сути вспыльчивый человек. Однако ситуация усугубилась тем, что он недавно потерял хорошего друга. Из-за навалившихся испытаний муж ведущей не мог сдерживать свои эмоции.
После неосторожного заявления Регина Тодоренко неоднократно извинилась, но это не помогло. Супруге Влада Топалова пришлось работать со специалистами, которые занимаются проблемами травли и давления на человека. Знаменитость осознала, что она была не права, но призналась, что пострадала от собственных слов.
Регина Тодоренко сняла документальный фильм, в котором подробно рассказано о проблеме домашнего насилия. Самой телеведущей оказали помощь психологи фондов, с которыми она сотрудничает. Специалисты работают именно с жертвами насилия.
Также в рамках интервью Регина Тодоренко объяснила, почему ее супруг резко реагировал на травлю и оскорблял многих подписчиков. Дело в том, что Влад Топалов по своей сути вспыльчивый человек. Однако ситуация усугубилась тем, что он недавно потерял хорошего друга. Из-за навалившихся испытаний муж ведущей не мог сдерживать свои эмоции.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:55