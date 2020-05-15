Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным психологам

После неосторожного заявления Регина Тодоренко неоднократно извинилась, но это не помогло. Супруге Влада Топалова пришлось работать со специалистами, которые занимаются проблемами травли и давления на человека. Знаменитость осознала, что она была не права, но призналась, что пострадала от собственных слов.Регина Тодоренко сняла документальный фильм, в котором подробно рассказано о проблеме домашнего насилия. Самой телеведущей оказали помощь психологи фондов, с которыми она сотрудничает. Специалисты работают именно с жертвами насилия.Также в рамках интервью Регина Тодоренко объяснила, почему ее супруг резко реагировал на травлю и оскорблял многих подписчиков. Дело в том, что Влад Топалов по своей сути вспыльчивый человек. Однако ситуация усугубилась тем, что он недавно потерял хорошего друга. Из-за навалившихся испытаний муж ведущей не мог сдерживать свои эмоции.