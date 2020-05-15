Chevrolet Niva официально стала называться Lada Niva





Местом сборки модели теперь является «ЛАДА Запад Тольятти». Бывшее общее предприятие «GM-АвтоВАЗ», которое производило Chevrolet Niva, в правовой сфере прекратило существование в апреле текущего года.Период активного функционирования ОТТС, формально указывающий на жизненный цикл модели, изменился. Сертификат на старую модель действовал до декабря 2022-го, но для «Лады Нивы» он остаётся активным вплоть до мая 2023 года и может быть продлён. По имеющимся данным, прошлые Chevrolet Niva уже присутствуют в ДЦ LADA. Стоимость внедорожника с двигателем объёмом 1,7 л и мощностью 83 «лошадки» начинается с отметки 686 тысяч рублей.