Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании ребенка





Ученые проанализировали реакцию супругов на детский плач, когда те находились вместе и порознь. Участие в эксперименте взяли 24 пары, мозговая активность которых измерялась с помощью специального оборудования. Сигналы фиксировались, когда партнеры находились рядом друг с другом, а также в случае, когда они располагались в разных помещениях. Оставаясь вместе, они по-разному реагировали на раздражители, в том числе детский плач, однако схожие показатели фиксировались, когда подопытные были вместе.Ученые пришли к выводу, что такой эффект наблюдается только у граждан, которые продолжительное время жили вместе. Исследование проводилось на префронтальной коре головного мозга, отвечающей за сложное поведение и эмоции. Наличии почти одинаковой реакции на раздражители говорит о том, что люди настроены друг на друга.Один из авторов работы Джанлука Экспозито пришел к выводу, что физическое присутствие рядом обоих супругов увеличивает их шансы на синхронизацию внимания в паре с когнитивным контролем в процессе воспитания детей. Если они проводят время порознь, то для них становится проблематичным принять точку зрения друг друга, а также снижается способность координации действий партнера, что касается обязанностей родителей.