Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с младенцами»





В одном из отелей Киева содержатся 46 младенцев. Николай Кулеба считает, что эта ситуация показала, что «дети, появившиеся на свет от суррогатных матерей, бесправные». Украинский детский омбудсмен заявил, что страна стала онлайн-площадкой, «поставляющей» новорожденных за рубеж. При этом настоящее количество младенцев, рожденных таким способом, неизвестно.Количество женщин, которые согласились выносить и родить людям ребенка за определенную плату, за последние годы в разы возросло. На украинских новорожденных большой спрос, так как цены на эту услугу в стране гораздо ниже, чем в США или европейских государствах. За суррогатное материнство сама роженица получает около 15 тысяч долларов, хотя услуга стоит для «покупателей» от 30 до 70 тысяч долларов.