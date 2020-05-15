Поклонники перепутали «лохматую» Валерию с Аллой Пугачевой

На днях знаменитость вместе с Пригожиным отправилась в Останкино на съёмки «Вечернего Урганта», а по дороге на шоу решила порадовать поклонников несколькими сюжетами из автомобиля. На одном из них Валерия позировала в медицинской маске с взъерошенными волосами, что сразу же привлекло внимание фолловеров. В подписи к посту артистка напомнила поклонникам о важности соблюдения карантинных мер. Тем не менее публика не сразу узнала кумира, так как по мнению многих, в средстве защиты она была похожа на Аллу ПугачевуПодписчики принялись высказывать свои предположения в комментариях, а вскоре к ним присоединилась сама исполнительница, чтобы узнать, в чем состоит ее схожесть с Примадонной. Как отметила одна из юзерш, все дело в «очках и причесоне».Некоторые также написали Валерии, что маска не защищает ее от коронавируса. Другие посчитали, что жена продюсера надела ее лишь для привлечения внимания.