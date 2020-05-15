«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь благом

В контексте обсуждения темы вечной жизни артистка вспомнила свою бабушку. Она в 98-летнем возрасте жаловалась родственникам, что устала и уже хочет уйти на покой. Исходя из этого примера, Лера Кудрявцева сделала вывод, что человеку отведено достаточно времени, а бессмертие противоречит земной природе.Несмотря на это телеведущая не стала отрицать – если бы она «приносила пользу обществу» работая врачом, то хотела бы прожить до 150 лет. Кудрявцева призналась, что ее мечтой детства было поступить в медицинский и получить диплом доктора, однако судьба распорядилась иначе. По словам артистки, нынешняя профессия ее тоже устраивает, но при этом супруге Игоря Макарова «не интересно быть звездой».В остальном же Кудрявцева считает себя счастливым человеком. У телеведущей есть любящий муж, двое детей и внук. Кроме того, она продолжает реализовывать свой потенциал в качестве телеведущей, но уже может позволить себе больше времени проводить с семьей, наслаждаясь обществом близких людей.