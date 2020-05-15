«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь благом
Лера Кудрявцева призналась, что не считает вечную жизнь благом. Как отмечает телеведущая, бессмертие – «это очень тяжело и утомительно», потому она бы не хотела испытать подобное.
В контексте обсуждения темы вечной жизни артистка вспомнила свою бабушку. Она в 98-летнем возрасте жаловалась родственникам, что устала и уже хочет уйти на покой. Исходя из этого примера, Лера Кудрявцева сделала вывод, что человеку отведено достаточно времени, а бессмертие противоречит земной природе.
Несмотря на это телеведущая не стала отрицать – если бы она «приносила пользу обществу» работая врачом, то хотела бы прожить до 150 лет. Кудрявцева призналась, что ее мечтой детства было поступить в медицинский и получить диплом доктора, однако судьба распорядилась иначе. По словам артистки, нынешняя профессия ее тоже устраивает, но при этом супруге Игоря Макарова «не интересно быть звездой».
В остальном же Кудрявцева считает себя счастливым человеком. У телеведущей есть любящий муж, двое детей и внук. Кроме того, она продолжает реализовывать свой потенциал в качестве телеведущей, но уже может позволить себе больше времени проводить с семьей, наслаждаясь обществом близких людей.
В контексте обсуждения темы вечной жизни артистка вспомнила свою бабушку. Она в 98-летнем возрасте жаловалась родственникам, что устала и уже хочет уйти на покой. Исходя из этого примера, Лера Кудрявцева сделала вывод, что человеку отведено достаточно времени, а бессмертие противоречит земной природе.
Несмотря на это телеведущая не стала отрицать – если бы она «приносила пользу обществу» работая врачом, то хотела бы прожить до 150 лет. Кудрявцева призналась, что ее мечтой детства было поступить в медицинский и получить диплом доктора, однако судьба распорядилась иначе. По словам артистки, нынешняя профессия ее тоже устраивает, но при этом супруге Игоря Макарова «не интересно быть звездой».
В остальном же Кудрявцева считает себя счастливым человеком. У телеведущей есть любящий муж, двое детей и внук. Кроме того, она продолжает реализовывать свой потенциал в качестве телеведущей, но уже может позволить себе больше времени проводить с семьей, наслаждаясь обществом близких людей.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:21