Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей РФ





В соответствии с данными иностранных изданий, решение касательно блокировки интернет-сервисов компаний РФ получило утверждение со стороны президента Украины. Согласно положению документа, меры санкционного характера будут продлены ещё на 3 года.Под ограничения попадают соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо них украинцам заблокирован доступ к ряду других сервисов и программ российского производства.