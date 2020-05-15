Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей РФ
Украинский президент Владимир Зеленский продлил действие санкций, нацеленных на ограничение доступа к соцсетям РФ. В Киеве Совет нацбезопасности одобрил продление действия соответствующих мер.
В соответствии с данными иностранных изданий, решение касательно блокировки интернет-сервисов компаний РФ получило утверждение со стороны президента Украины. Согласно положению документа, меры санкционного характера будут продлены ещё на 3 года.
Под ограничения попадают соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо них украинцам заблокирован доступ к ряду других сервисов и программ российского производства.
В соответствии с данными иностранных изданий, решение касательно блокировки интернет-сервисов компаний РФ получило утверждение со стороны президента Украины. Согласно положению документа, меры санкционного характера будут продлены ещё на 3 года.
Под ограничения попадают соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо них украинцам заблокирован доступ к ряду других сервисов и программ российского производства.