Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства России





Анатолий Антонов подтвердил, что из США вылетел очередной рейс, на который попали 369 граждан России. Среди пассажиров оказались 10 школьников, проходивших обучение за рубежом. Дипломаты посольства России в Вашингтоне сформировали некий “гуманитарный список” из 40 граждан, которые имеют инвалидность или проходили лечение в США, а также являющихся пенсионерами. Они тоже получили возможность отправиться домой, но при соблюдении карантинного режима и определенных правил по передвижению по стране. Дипломат указал, что предстоит сделать еще немало, к примеру, посольство получает просьбы от граждан других стран, застрявших в США, желающих воссоединиться с семьями.В том числе от соотечественников, которые находятся в Майами, поступает масса обращений по поводу организации отдельного рейса. Анатолий Антонов пообещал, что МИД России постарается максимально способствовать процессу.