Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства России
Застрявшие из-за пандемии коронавируса в США иностранцы обратились за помощью в посольство России. Представляющий интересы страны в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил в Facebook о наличии соответствующих заявлений от граждан из Беларуси, Казахстана, а также Украины.
Анатолий Антонов подтвердил, что из США вылетел очередной рейс, на который попали 369 граждан России. Среди пассажиров оказались 10 школьников, проходивших обучение за рубежом. Дипломаты посольства России в Вашингтоне сформировали некий “гуманитарный список” из 40 граждан, которые имеют инвалидность или проходили лечение в США, а также являющихся пенсионерами. Они тоже получили возможность отправиться домой, но при соблюдении карантинного режима и определенных правил по передвижению по стране. Дипломат указал, что предстоит сделать еще немало, к примеру, посольство получает просьбы от граждан других стран, застрявших в США, желающих воссоединиться с семьями.
В том числе от соотечественников, которые находятся в Майами, поступает масса обращений по поводу организации отдельного рейса. Анатолий Антонов пообещал, что МИД России постарается максимально способствовать процессу.
Анатолий Антонов подтвердил, что из США вылетел очередной рейс, на который попали 369 граждан России. Среди пассажиров оказались 10 школьников, проходивших обучение за рубежом. Дипломаты посольства России в Вашингтоне сформировали некий “гуманитарный список” из 40 граждан, которые имеют инвалидность или проходили лечение в США, а также являющихся пенсионерами. Они тоже получили возможность отправиться домой, но при соблюдении карантинного режима и определенных правил по передвижению по стране. Дипломат указал, что предстоит сделать еще немало, к примеру, посольство получает просьбы от граждан других стран, застрявших в США, желающих воссоединиться с семьями.
В том числе от соотечественников, которые находятся в Майами, поступает масса обращений по поводу организации отдельного рейса. Анатолий Антонов пообещал, что МИД России постарается максимально способствовать процессу.