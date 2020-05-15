АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства России

Застрявшие из-за пандемии коронавируса в США иностранцы обратились за помощью в посольство России. Представляющий интересы страны в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил в Facebook о наличии соответствующих заявлений от граждан из Беларуси, Казахстана, а также Украины.

Анатолий Антонов подтвердил, что из США вылетел очередной рейс, на который попали 369 граждан России. Среди пассажиров оказались 10 школьников, проходивших обучение за рубежом. Дипломаты посольства России в Вашингтоне сформировали некий “гуманитарный список” из 40 граждан, которые имеют инвалидность или проходили лечение в США, а также являющихся пенсионерами. Они тоже получили возможность отправиться домой, но при соблюдении карантинного режима и определенных правил по передвижению по стране. Дипломат указал, что предстоит сделать еще немало, к примеру, посольство получает просьбы от граждан других стран, застрявших в США, желающих воссоединиться с семьями.

В том числе от соотечественников, которые находятся в Майами, поступает масса обращений по поводу организации отдельного рейса. Анатолий Антонов пообещал, что МИД России постарается максимально способствовать процессу.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей…
Поклонники перепутали «лохматую» Валерию с Аллой…
Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства…
На Курильских островах впервые обнаружили…
Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего…
День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «генетическом дефекте» на…
«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за…
«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил о неуместных советах сестры…
Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и…
Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького…
Посол Словакии Йозеф Мигаш подал в отставку из-за посещения парада в…
Ученые: Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как огнестрельное…
В Великобритании участник телешоу дал правильный ответ и не стал…
В Иерусалиме нашли монету времен восстания против…
«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей…
Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского…
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
Просмотреть все новости