На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

«Вследствие обнаружения 1 случая поражения человека коронавирусной инфекцией на территории введён режим чрезвычайной ситуации», - указали в местной администрации.





В Сахалинской области зарегистрированы 21 пациент с коронавирусом. Помимо этого, 25 человек уже вылечились и были выписаны из медучреждения. Ранее на Курильских островах не было инфицированных COVID-19.По данным районных властей, инициировано эпидемиологическое расследование. Определяется круг общения зараженного. Было приостановлено движение транспорта на участке между Кунаширом и Шикотаном. Последний закрыт для въезда и выезда, поскольку связь с Сахалином, а также материковой частью могла проводиться исключительно через Кунашир.По данным пресс-центра правительства Сахалинской области, инфицированным оказался житель Дагестана, который приехал на Курилы несколькими днями ранее для трудоустройства водолазом на корабле «Байкал». Во время предварительного экспресс-тестирования на пропускном пункте в аэропорту у мужчины не обнаружили заражения. Пассажир получил со стороны Роспотребнадзора предписание о необходимости 2 недели пребывать в самоизоляции и сдал требуемые анализы, однако затем нарушил режим карантин и отправился на работу. Теперь судно «Байкал» арестовано. Пациент содержится в райбольнице, а на Курилы отправлен борт санитарной авиации для перевода инфицированного на Сахалин. До полного определения круга, с которым контактировал заболевший, острова Кунашир и Шикотан будут оставаться заблокированными.