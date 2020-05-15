АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового благополучия

Верующие люди 15 мая чтят память священников Бориса и Глеба, которые считаются покровителями посевов и огородов. Существуют некоторые запреты и приметы для этого дня, чтобы люди могли сохранить финансовое благополучие.

День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового благополучия


Сегодня нельзя тратить все деньги в кошельке. Нужно, чтобы к вечеру остались хотя бы мелкие купюры, иначе придется вскоре просить в долг. Если в этот день будут в доме гости, то подметать после их ухода следует от двери к центру помещения, чтобы деньги не ушли вместе с ними.

В День Бориса и Глеба запрещено пересчитывать сбережения после заката, так как можно навлечь на себя нищету и трудности. В кошельке должен быть порядок, чтобы деньги приумножались и тянулись друг к другу. Нельзя класть к купюрам чеки, так как они могут спровоцировать лишние расходы.

Если 15 мая выиграть деньги, то их следует раздать друзьям или передать на благотворительность, но не оставлять у себя. Кроме этого, в память о Сеятелях люди чтили домового, который обеспечивает их безопасность и помогает. В этот день нужно приготовить сытную кашу и поставить ее в угол, чтобы выразить благодарность его труд.

Когда День Бориса и Глеба теплый, это означает, что будет отличный урожай зерновых. Также люди обращали внимание на частоту осадков в мае, так как дождь мог предсказать количество урожая. Если 15 мая будет ветрено, то лето ожидается прохладным.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей…
Поклонники перепутали «лохматую» Валерию с Аллой…
Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства…
На Курильских островах впервые обнаружили…
Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего…
День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «генетическом дефекте» на…
«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за…
«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил о неуместных советах сестры…
Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и…
Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького…
Посол Словакии Йозеф Мигаш подал в отставку из-за посещения парада в…
Ученые: Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как огнестрельное…
В Великобритании участник телешоу дал правильный ответ и не стал…
В Иерусалиме нашли монету времен восстания против…
«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей…
Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского…
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
Просмотреть все новости