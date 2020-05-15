День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового благополучия





Сегодня нельзя тратить все деньги в кошельке. Нужно, чтобы к вечеру остались хотя бы мелкие купюры, иначе придется вскоре просить в долг. Если в этот день будут в доме гости, то подметать после их ухода следует от двери к центру помещения, чтобы деньги не ушли вместе с ними.В День Бориса и Глеба запрещено пересчитывать сбережения после заката, так как можно навлечь на себя нищету и трудности. В кошельке должен быть порядок, чтобы деньги приумножались и тянулись друг к другу. Нельзя класть к купюрам чеки, так как они могут спровоцировать лишние расходы.Если 15 мая выиграть деньги, то их следует раздать друзьям или передать на благотворительность, но не оставлять у себя. Кроме этого, в память о Сеятелях люди чтили домового, который обеспечивает их безопасность и помогает. В этот день нужно приготовить сытную кашу и поставить ее в угол, чтобы выразить благодарность его труд.Когда День Бориса и Глеба теплый, это означает, что будет отличный урожай зерновых. Также люди обращали внимание на частоту осадков в мае, так как дождь мог предсказать количество урожая. Если 15 мая будет ветрено, то лето ожидается прохладным.