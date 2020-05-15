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Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего пика»

Дана Борисова рассказала поклонникам об отношениях с бойцом ММА Аскаром Можаровым. По словам телеведущей, симпатия между ними возникла с первого взгляда, а сейчас «романтический накал достиг своего пика».
Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего пика»

Интимных подробностей романа Борисовой и ее нового ухажера пока ждать не стоит, так как близости между ними еще не было. На данный момент телеведущая и боец находятся на «платонической» стадии развития отношений. Они активно переписываются, созваниваются и планируют встречу сразу после окончания пандемии.

Пока же то немногое, чем успела поделиться Дана Борисова со своими поклонниками, это история знакомства с Можаровым. По словам знаменитости, они встретились в Таиланде, где ведущая проходила лечение от наркозависимости. Боец ММА прилетел на острова для участия в соревнованиях и некоторое время оставался в стране, продолжая тренировки. Симпатия между ведущей и спортсменом возникла с первого взгляда.

Как заявила Борисова, Можаров ее стразу узнал, и они «мило поболтали». «Химия была очень сильная», но дальше флирта дело пока не пошло. Отношения не имели возможности развиваться привычным темпом из-за карантина, который стал преградой для последующей встречи.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:00

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