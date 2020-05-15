Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «генетическом дефекте» на лице

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» регулярно поддерживает связь с подписчиками и делится с ними своими размышлениями. Иногда Анна Заворотнюк размещает на странице посты о книгах или сериалах. Также она может рассказать о личных переживаниях, как на этот раз, обнаружив на лице «существенный дефект». Речь идет о ямочках на щеках, появляющихся при «недостаточной длине лицевой мышцы». Дочь актрисы не знает, что ей теперь делать.Как отметила родственница артистки, она любит свои ямочки и не представляет жизни без них, поэтому решила спросить совета у интернет-пользователей. Они написали в комментариях, что молодая особа выглядит красивой, а «генетический дефект» лишь делает ее более очаровательной.