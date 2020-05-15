«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил о неуместных советах сестры Бузовой

Бывший игрок сборной России решил поделиться с поклонниками воспоминаниями о жизни со второй женой. По словам спортсмена, он очень хотел ребенка от Ольги Бузовой, но та не была настроена становиться матерью в первые годы брака. То, что взгляды пары на семейную жизнь не совпадали в одном из главных аспектов, вносило диссонанс в их отношения и иногда приводило к конфликту интересов.Свою лепту в усугубление ситуации внесла сестра Ольги Бузовой Анна. Перед очередным отпуском, который пара планировала провести на Мальдивах, бизнесвумен вызвала Тарасова на личный разговор. В ходе общения родственница супруги футболиста заявила, что ему стоило бы повременить с планами на рождение детей. Анна Бузова посоветовала спортсмену «предохраняться» во время отдыха на островах, чтобы дать жене отдохнуть от попыток зачать наследника.По словам Дмитрия Тарасова, такой разговор глубоко его ранил. Звезда спорта отметил, что от неуместных советов сестры Бузовой ему стало не по себе, ведь он представлял семейную жизнь совсем по-другому. Образ идеальных отношений у футболиста прочно ассоциировался с рождением детей, поэтому рекомендация повременить, чтобы «жена отдохнула», его крайне удивила.