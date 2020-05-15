«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за киносъёмок





На время карантина артист предпочел покинуть столицу и вместе с семьей отправился в родной Томск. В ходе беседы с ведущей радиопрограммы Андрей Бурковский рассказал о творческих планах на будущее, а также упомянул о трех высших образованиях: юриста, артиста драмы и переводчика в профессиональной сфере. По словам знаменитости, он всегда мечтал принимать участие в киносъёмках. Сейчас знаменитость старается играть в каждом понравившемся фильме и как раз работал на одним из таких перед началом социального дистанцирования. Из-за пандемии коронавируса актер не смог доиграть 50 сцен.Как отметил Бурковский, в текущем году он слишком занят игрой на экране, поэтому на спектакли в театре времени не остается. Артист подчеркнул, что хорошая работа всегда найдет человека, однако плохой нужно избегать.