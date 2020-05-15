АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за киносъёмок

Андрей Бурковский рассказал, как проводит самоизоляцию в передаче «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой». Оказалось, что из-за киносъёмок актер больше не работает в театре.
«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за киносъёмок

На время карантина артист предпочел покинуть столицу и вместе с семьей отправился в родной Томск. В ходе беседы с ведущей радиопрограммы Андрей Бурковский рассказал о творческих планах на будущее, а также упомянул о трех высших образованиях: юриста, артиста драмы и переводчика в профессиональной сфере. По словам знаменитости, он всегда мечтал принимать участие в киносъёмках. Сейчас знаменитость старается играть в каждом понравившемся фильме и как раз работал на одним из таких перед началом социального дистанцирования. Из-за пандемии коронавируса актер не смог доиграть 50 сцен.

Как отметил Бурковский, в текущем году он слишком занят игрой на экране, поэтому на спектакли в театре времени не остается. Артист подчеркнул, что хорошая работа всегда найдет человека, однако плохой нужно избегать.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей…
Поклонники перепутали «лохматую» Валерию с Аллой…
Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства…
На Курильских островах впервые обнаружили…
Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего…
День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «генетическом дефекте» на…
«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за…
«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил о неуместных советах сестры…
Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и…
Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького…
Посол Словакии Йозеф Мигаш подал в отставку из-за посещения парада в…
Ученые: Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как огнестрельное…
В Великобритании участник телешоу дал правильный ответ и не стал…
В Иерусалиме нашли монету времен восстания против…
«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей…
Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского…
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
Просмотреть все новости