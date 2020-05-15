Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и России





Маргарита Симоньян считает, что массовая медицина в России сохранилась еще со времен СССР, что дало стране преимущества при пандемии коронавируса. В частности, до сих пор в больницах сохраняются свободные места для пациентов, которые могут получить качественную бесплатную помощь при обращении. Журналистка отметила, что в США населению не рекомендуется сразу обращаться к врачам, поскольку там чувствуется нехватка специалистов. Власть рекомендует людям оставаться дома до последнего. Около 60% умирающих здесь являются афроамериканцами, поскольку они относятся к самому бедному слою населения.Симоньян признала, что в США лучшая среди развитых стран помощь для обеспеченных людей, но массовая медицина полностью отсутствует. В России есть больницы, где человек может получить квалифицированную помощь, несмотря на все недостатки в виде очередей, долгого ожидания “скорой помощи” и хамства санитарок. Этим журналистка объяснила небольшой процент смертности в стране от коронавируса.