АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и России

Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и России. Журналистка указала на нехватку денег у простых людей, которые могут позволить себе вызов “скорой помощи”.

Маргарита Симоньян считает, что массовая медицина в России сохранилась еще со времен СССР, что дало стране преимущества при пандемии коронавируса. В частности, до сих пор в больницах сохраняются свободные места для пациентов, которые могут получить качественную бесплатную помощь при обращении. Журналистка отметила, что в США населению не рекомендуется сразу обращаться к врачам, поскольку там чувствуется нехватка специалистов. Власть рекомендует людям оставаться дома до последнего. Около 60% умирающих здесь являются афроамериканцами, поскольку они относятся к самому бедному слою населения.

Симоньян признала, что в США лучшая среди развитых стран помощь для обеспеченных людей, но массовая медицина полностью отсутствует. В России есть больницы, где человек может получить квалифицированную помощь, несмотря на все недостатки в виде очередей, долгого ожидания “скорой помощи” и хамства санитарок. Этим журналистка объяснила небольшой процент смертности в стране от коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко призналась, что из-за травли обратилась к профессиональным…
Ученые: Мозговая активность супругов синхронизируется при воспитании…
Chevrolet Niva официально стала называться Lada…
В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного…
Детский омбудсмен Николай Кулеба назвал Украину «международным онлайн-магазином с…
«Это очень тяжело и утомительно»: Лера Кудрявцева не считает вечную жизнь…
Украинский президент Владимир Зеленский продлил санкции против соцсетей…
Поклонники перепутали «лохматую» Валерию с Аллой…
Застрявшие в США иностранцы просят помощи у посольства…
На Курильских островах впервые обнаружили…
Борисова об отношениях с бойцом ММА Можаровым: «Романтический накал достиг своего…
День Бориса и Глеба: Что надо делать людям для сохранения финансового…
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «генетическом дефекте» на…
«Я без фанатизма»: Андрей Бурковский не работает в театре из-за…
«Давайте вы будете предохраняться»: Тарасов вспомнил о неуместных советах сестры…
Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения США и…
Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького…
Посол Словакии Йозеф Мигаш подал в отставку из-за посещения парада в…
Ученые: Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как огнестрельное…
В Великобритании участник телешоу дал правильный ответ и не стал…
В Иерусалиме нашли монету времен восстания против…
«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей…
Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского…
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
Просмотреть все новости