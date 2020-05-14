«Я люблю Лешу и очень скучаю»: Безбородова назвала Безуса "смыслом своего существования"

Милена Безбородова, в отличии от Леши Безуса, оказалась не готова к новым отношениям. Девушке не помогли визиты к психологу, которые она предпринимала после ухода с проекта, ни курс антидепрессантов. Все это лишь ненадолго позволило экс-участнице «Дома-2» забыть о бывшем возлюбленном, но, как выяснилось, ее чувства до сих пор сильны и никуда не ушли.Об этом можно судить из последних заявлений Безбородовой. Девушка призналась: она все так же любит Лешу Безуса и скучает по нему. На данный момент ее единственным смыслом существования стала надежда на воссоединение, и именно это помогает блогеру не опускать руки. В остальном же, душевное состояние бывшей участницы реалити оставляет желать лучшего. Она все еще испытывает боль от разрыва с любимым.Кроме того, Милене Безбородовой все также трудно сдержать слезы, вспоминая прошлое. Она до сих пор не может понять, чем заслужила к себе неприязнь, ведь старалась делать для Безуса все возможное. Это, однако, все равно не уберегло пару от разрыва, а девушку – от душевных мук.