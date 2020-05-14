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Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского края”

Новая публикация Андрея Разина в Instagram была посвящена недвижимости российских олигархов. Оказалось, что многие из них предпочитают иметь дачи, построенные на территории Алтайского края.
Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского края”

Продюсер отметил, что пандемия коронавируса может быть лишь небольшой бедой на пути человечества в будущем. В этом уголке России есть возможность построить ветряки, которые обеспечат электроэнергией, а также можно пробурить скважины с артезианской водой и пользоваться всеми благами природных ресурсов.

Разин не сомневается, что Алтай является местом, где люди выживут во время глобальных катастроф. Он тоже мечтает о строительстве поселка, дав ему имя группы, чтобы музыканты "Ласкового мая" вместе с семьями смогли переехать сюда в случае нужды. В конце поста звезда посоветовал олигархам не вкладывать средства в зарубежную недвижимость, а заняться проектами поселков в экологических зонах страны.

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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00

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