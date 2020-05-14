Андрей Разин: “Многие российские олигархи предпочитают иметь дачи на территории Алтайского края”
Новая публикация Андрея Разина в Instagram была посвящена недвижимости российских олигархов. Оказалось, что многие из них предпочитают иметь дачи, построенные на территории Алтайского края.
Продюсер отметил, что пандемия коронавируса может быть лишь небольшой бедой на пути человечества в будущем. В этом уголке России есть возможность построить ветряки, которые обеспечат электроэнергией, а также можно пробурить скважины с артезианской водой и пользоваться всеми благами природных ресурсов.
Разин не сомневается, что Алтай является местом, где люди выживут во время глобальных катастроф. Он тоже мечтает о строительстве поселка, дав ему имя группы, чтобы музыканты "Ласкового мая" вместе с семьями смогли переехать сюда в случае нужды. В конце поста звезда посоветовал олигархам не вкладывать средства в зарубежную недвижимость, а заняться проектами поселков в экологических зонах страны.
Продюсер отметил, что пандемия коронавируса может быть лишь небольшой бедой на пути человечества в будущем. В этом уголке России есть возможность построить ветряки, которые обеспечат электроэнергией, а также можно пробурить скважины с артезианской водой и пользоваться всеми благами природных ресурсов.
Разин не сомневается, что Алтай является местом, где люди выживут во время глобальных катастроф. Он тоже мечтает о строительстве поселка, дав ему имя группы, чтобы музыканты "Ласкового мая" вместе с семьями смогли переехать сюда в случае нужды. В конце поста звезда посоветовал олигархам не вкладывать средства в зарубежную недвижимость, а заняться проектами поселков в экологических зонах страны.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00