«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей матерях





В «Вечернем Урганте» задались вопросом, в каком учреждении могла работать чиновница, сказавшая, что раньше матери с детьми «жили и не скулили», а сейчас ждут или требуют от государства выплат. Телеведущий отметил, если принимать во внимание «особый сленг», то работала бывшая госслужащая в приюте для животных или в другом месте, связанном с собаками и кинологами. Ургант при этом назвал экс-чиновницу «самкой», считая, что в приюте их количество не важно – одной больше или меньше.В комментариях к этому выпуску вечернего шоу Ивана Урганта интернет-пользователи оценили шутку в адрес допустившей скандальное высказывание служащей. Некоторые пишут, что несколько раз ставили на повтор момент о «самке и собачьем приюте», считая, что ведущий очень чётко и правильно определил «статус» чиновницы.