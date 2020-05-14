«Теперь сидит и не скулит»: Иван Ургант раскритиковал чиновницу за слова об ожидающих выплаты на детей матерях
В одном из недавних выпусков шоу «Вечерний Ургант» обсуждались слова саратовской чиновницы, резко высказавшейся об ожидающих выплаты на детей матерях, за что её впоследствии уволили. Иван Ургант констатировал, что теперь она оказалась на месте женщин, о которых нелестно отзывалась, поэтому «сидит и не скулит».
В «Вечернем Урганте» задались вопросом, в каком учреждении могла работать чиновница, сказавшая, что раньше матери с детьми «жили и не скулили», а сейчас ждут или требуют от государства выплат. Телеведущий отметил, если принимать во внимание «особый сленг», то работала бывшая госслужащая в приюте для животных или в другом месте, связанном с собаками и кинологами. Ургант при этом назвал экс-чиновницу «самкой», считая, что в приюте их количество не важно – одной больше или меньше.
В комментариях к этому выпуску вечернего шоу Ивана Урганта интернет-пользователи оценили шутку в адрес допустившей скандальное высказывание служащей. Некоторые пишут, что несколько раз ставили на повтор момент о «самке и собачьем приюте», считая, что ведущий очень чётко и правильно определил «статус» чиновницы.
В «Вечернем Урганте» задались вопросом, в каком учреждении могла работать чиновница, сказавшая, что раньше матери с детьми «жили и не скулили», а сейчас ждут или требуют от государства выплат. Телеведущий отметил, если принимать во внимание «особый сленг», то работала бывшая госслужащая в приюте для животных или в другом месте, связанном с собаками и кинологами. Ургант при этом назвал экс-чиновницу «самкой», считая, что в приюте их количество не важно – одной больше или меньше.
В комментариях к этому выпуску вечернего шоу Ивана Урганта интернет-пользователи оценили шутку в адрес допустившей скандальное высказывание служащей. Некоторые пишут, что несколько раз ставили на повтор момент о «самке и собачьем приюте», считая, что ведущий очень чётко и правильно определил «статус» чиновницы.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 23:00