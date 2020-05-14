Дмитрий Тарасов объяснил нежелание общаться со старшей дочерью ее воспитанием

Свои попытки наладить контакт с девочкой спортсмен описывает словами «стучаться в закрытую дверь». Тарасов уверен, что все было бы совсем иначе, если бы его бывшая жена правильно подошла к вопросу воспитания ребенка. Но так как этого не произошло, и из-за личных разногласий Оксана Пономаренко свела к минимуму значимость роли отца в жизни дочери, сейчас та попросту не видит необходимости звонить родителю.Помимо того, что причиной отсутствия связи с Ангелиной Тарасов считает влияние ее матери, он также считает виновной саму девочку. По словам спортсмена, он уже в 10 лет знал, что хочет стать футболистом, а значит и она должна отдавать себе отчет о наличии отца, с которым стоит общаться. Дочь бывшего игрока сборной России попыток к сближению не делает, и это дает знаменитости повод судить о ее незаинтересованности.Последний раз много времени вместе Тарасов и его старшая дочь проводили еще прошлым летом. Тогда футболист взял девочку с собой в поездку за границу, пытаясь таким образом наладить контакт. Это намерение спортсмена не встретило поддержки со стороны его наследницы, которая вела себя с отцом очень сдержанно и использовала при общении ряд заранее «заученных» фраз, рекомендованных мамой.