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Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького кофе

Ученые, которые работают в Институте Инсбрука, рассказали, какими расстройствами личности могут страдать люди, отдающие предпочтение горькому кофе. Оказалось, что между выбором вкуса этого ароматного напитка и психическим здоровье человека существует взаимосвязь.

Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького кофе


Исследователи провели эксперимент, в который были вовлечены тысяча добровольцев от 35 лет. Ученые организовали тестирование, а после сравнения результатов выяснилось, что у тех, кто пил кофе без сахара, были различные расстройства личности. Удалось зафиксировать корреляцию между выбором горького кофе и психопатией. Речь шла о таких диагнозах как садизм, нарциссизм и повышенная агрессия.

В результате эксперимента ученые пришли к выводам, что любителей несладкого ароматного напитка объединяет полное отсутствие эмпатии. Испытуемые, которые отдают предпочтение кофе с молоком и сахаром, показали себя как доброжелательные, эмоционально устойчивые и открытые люди.

Кроме кофе во время тестирования обсуждались и другие продукты питания. Оказалось, что любители горького напитка не могут также устоять перед соленой и острой пищей. Эта категория людей больше подвержена различным расстройствам личности. По словам психолога Кристины Саджиоглу, среди них много антисоциальных лиц, которые могут проявлять домашнее насилие.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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