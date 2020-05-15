Ученые рассказали, какие расстройства личности могут быть у любителей горького кофе





Исследователи провели эксперимент, в который были вовлечены тысяча добровольцев от 35 лет. Ученые организовали тестирование, а после сравнения результатов выяснилось, что у тех, кто пил кофе без сахара, были различные расстройства личности. Удалось зафиксировать корреляцию между выбором горького кофе и психопатией. Речь шла о таких диагнозах как садизм, нарциссизм и повышенная агрессия.В результате эксперимента ученые пришли к выводам, что любителей несладкого ароматного напитка объединяет полное отсутствие эмпатии. Испытуемые, которые отдают предпочтение кофе с молоком и сахаром, показали себя как доброжелательные, эмоционально устойчивые и открытые люди.Кроме кофе во время тестирования обсуждались и другие продукты питания. Оказалось, что любители горького напитка не могут также устоять перед соленой и острой пищей. Эта категория людей больше подвержена различным расстройствам личности. По словам психолога Кристины Саджиоглу, среди них много антисоциальных лиц, которые могут проявлять домашнее насилие.