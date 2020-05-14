Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене профессии
Отечественная актриса театра и кино Елена Валюшкина на странице в Instagram призналась, что уже хочет посидеть за рулём своего авто, но пока соблюдает режим самоизоляции и желание просто остаётся мечтой. Артистка порассуждала о возможной смене профессии на более востребованную в современных реалиях.
В одной из недавних публикаций Елена Валюшкина разместила фото, сделанное в салоне автомобиля. Актриса призналась, что уже очень хочет сесть за руль и «прокатиться с песней». Относительно работы Валюшкина считает, что она начнётся не раньше осени, а потому сейчас можно «переквалифицироваться». Актриса с юмором написала, что легко поддаётся обучению, очень усидчива, коммуникабельна. Ещё один плюс – наличие транспорта, поэтому ей можно предлагать подходящую работу с гибким графиком.
В комментариях один из подписчиков поинтересовался, действительно ли театры откроют только осенью, на что Елена Валюшкина ответила утвердительно, считая, что они возобновят работу в числе последних, если вообще о культурно-развлекательной сфере не забудут на фоне более важных вещей. Некоторые фолловеры попросили актрису не спешить менять профессию, так как на экране и на сцене она точно выглядит гармоничнее.
В одной из недавних публикаций Елена Валюшкина разместила фото, сделанное в салоне автомобиля. Актриса призналась, что уже очень хочет сесть за руль и «прокатиться с песней». Относительно работы Валюшкина считает, что она начнётся не раньше осени, а потому сейчас можно «переквалифицироваться». Актриса с юмором написала, что легко поддаётся обучению, очень усидчива, коммуникабельна. Ещё один плюс – наличие транспорта, поэтому ей можно предлагать подходящую работу с гибким графиком.
В комментариях один из подписчиков поинтересовался, действительно ли театры откроют только осенью, на что Елена Валюшкина ответила утвердительно, считая, что они возобновят работу в числе последних, если вообще о культурно-развлекательной сфере не забудут на фоне более важных вещей. Некоторые фолловеры попросили актрису не спешить менять профессию, так как на экране и на сцене она точно выглядит гармоничнее.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00