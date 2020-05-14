Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене профессии





В одной из недавних публикаций Елена Валюшкина разместила фото, сделанное в салоне автомобиля. Актриса призналась, что уже очень хочет сесть за руль и «прокатиться с песней». Относительно работы Валюшкина считает, что она начнётся не раньше осени, а потому сейчас можно «переквалифицироваться». Актриса с юмором написала, что легко поддаётся обучению, очень усидчива, коммуникабельна. Ещё один плюс – наличие транспорта, поэтому ей можно предлагать подходящую работу с гибким графиком.В комментариях один из подписчиков поинтересовался, действительно ли театры откроют только осенью, на что Елена Валюшкина ответила утвердительно, считая, что они возобновят работу в числе последних, если вообще о культурно-развлекательной сфере не забудут на фоне более важных вещей. Некоторые фолловеры попросили актрису не спешить менять профессию, так как на экране и на сцене она точно выглядит гармоничнее.