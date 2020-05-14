Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования мегаяхты
В эти месяцы человечество живёт в условиях борьбы с коронавирусом. Особенное значение в связи с этим приобретает самоизоляция людей. В частности, многие миллиардеры изолируются на борту собственных или арендованных мегаяхт. Как рассказал совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов, эти лодки обладают всем необходимым, чтобы их владелец или арендатор проводил время в комфорте. Сейчас, например, недалеко от Гренадин стал на якорь на своей яхте Rising Sun магнат индустрии развлечений Дэвид Геффен. Его 138-метровая плавучая крепость может похвастаться наличием кинотеатра и винного погреба, баскетбольной площадки, SPA и сауны, спортзала, бассейна и даже мини-госпиталя. Кроме того, на палубе Rising Sun оборудована полноценная вертолетная площадка.
По словам Виктора Мартынова, за счёт наличия вертолёта на палубе, количество возможных сценариев использования яхты существенно увеличивается. К примеру, миллиардеры получают возможность задуматься об организации экспедиций или же заняться экстремальными видами спорта. Обычно на мегаяхтах используют вертолеты Leonardo AW109, Eurocopter EC135, Bell 429. Само наличие площадки на яхте является большим плюсом при перепродаже яхты. Она позволяет значительно увеличить стоимость лодки на вторичном рынке.
По словам Виктора Мартынова, за счёт наличия вертолёта на палубе, количество возможных сценариев использования яхты существенно увеличивается. К примеру, миллиардеры получают возможность задуматься об организации экспедиций или же заняться экстремальными видами спорта. Обычно на мегаяхтах используют вертолеты Leonardo AW109, Eurocopter EC135, Bell 429. Само наличие площадки на яхте является большим плюсом при перепродаже яхты. Она позволяет значительно увеличить стоимость лодки на вторичном рынке.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:37