АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования мегаяхты

В эти месяцы человечество живёт в условиях борьбы с коронавирусом. Особенное значение в связи с этим приобретает самоизоляция людей. В частности, многие миллиардеры изолируются на борту собственных или арендованных мегаяхт. Как рассказал совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов, эти лодки обладают всем необходимым, чтобы их владелец или арендатор проводил время в комфорте. Сейчас, например, недалеко от Гренадин стал на якорь на своей яхте Rising Sun магнат индустрии развлечений Дэвид Геффен. Его 138-метровая плавучая крепость может похвастаться наличием кинотеатра и винного погреба, баскетбольной площадки, SPA и сауны, спортзала, бассейна и даже мини-госпиталя. Кроме того, на палубе Rising Sun оборудована полноценная вертолетная площадка.
Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования мегаяхты

По словам Виктора Мартынова, за счёт наличия вертолёта на палубе, количество возможных сценариев использования яхты существенно увеличивается. К примеру, миллиардеры получают возможность задуматься об организации экспедиций или же заняться экстремальными видами спорта. Обычно на мегаяхтах используют вертолеты Leonardo AW109, Eurocopter EC135, Bell 429. Само наличие площадки на яхте является большим плюсом при перепродаже яхты. Она позволяет значительно увеличить стоимость лодки на вторичном рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день…
Максим Матвеев устроил фотосессию для Елизаветы…
«Гуманизированные мышки» вызвали у Путина чувство беспокойства и…
Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования…
Американские эксперты: Процессоры Intel с TDP 28 Вт зарезервировали только для…
Министр культуры РФ Ольга Любимова победила…
Автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина могла предчувствовать свою…
Инсайдер Бен Гескин: Камера нового OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь пластик и…
Ирина Роднина о Татьяне Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами…
Бари Алибасов-младший: «Если с Федосеевой-Шукшиной что-то произойдёт, то в этом будет вина её дочери…
Путин: "В РФ создадут три геномных центра мирового…
В Рязанской области пыльные бури уничтожили посевы сахарной…
Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от…
«Талант не оправдает гнусные поступки»: Пушкина попросила МВД проверить действия избивавшего своих жен…
Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время…
Составлен список самых надежных автомобилей 2020…
Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра…
«Самый скучный пазл в мире»: Компания Heinz рассмешила пользователей…
«Состояние не настолько тревожное»: Путину доложили о лечении Анастасии…
Маврикия смогла справиться с…
Эколог Дэвид Лапола предрек приход нового вируса из…
В России пройдут испытания стреляющего щита…
Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева порассуждала о тонкостях…
Ninebot представила футуристический самокат Electric Scooter Air…
Дмитрий Тарасов о разводе с Бузовой: «Она была не готова родить мне…
Chery предоставит медикам скидки на покупку…
Анна Плетнева о шоу «Маска»: «За нарушение контракта предусмотрена огромная…
В Тюмени при реставрации Спасской церкви нашли останки мецената начала XX…
Просмотреть все новости