Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования мегаяхты





По словам Виктора Мартынова, за счёт наличия вертолёта на палубе, количество возможных сценариев использования яхты существенно увеличивается. К примеру, миллиардеры получают возможность задуматься об организации экспедиций или же заняться экстремальными видами спорта. Обычно на мегаяхтах используют вертолеты Leonardo AW109, Eurocopter EC135, Bell 429. Само наличие площадки на яхте является большим плюсом при перепродаже яхты. Она позволяет значительно увеличить стоимость лодки на вторичном рынке.