У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

После того, как тест показал у Влада Соколовского наличие коронавирусной инфекции, он известил об этом всех, с кем контактировал в последнее время. Пока ни у кого из них COVID-19 не был обнаружен, но есть вероятность, что это случится в будущем. Пока же певец, во избежание риска заразить кого-либо, самоизолировался дома. При этом артист отметил, что у него болезнь протекает в легкой форме и необходимости в госпитализации нет.Последнее, как оказалось, было правдой лишь отчасти. Соколовский при лечении в домашних условиях не смог избежать развития осложнений на фоне коронавируса. Последнее медицинское обследование показало, что у артиста двусторонняя пневмония. Теперь ему предстоит 3-недельное лечение соответственно рекомендации врачей и соблюдение режима самоизоляции.В своем Instagram-посте, где Соколовский рассказал о случившемся, он также прокомментировал и неверие многих людей в опасность COVID-19. Перец признал, что даже среди подписчиков 20% считают его историю с болезнью просто вымыслом с целью пиара. Это, по словам звезды эстрады, в корне неверное суждение. В качестве подтверждения того, насколько серьезными могут быть последствия коронавируса, артист привел несколько примеров из жизни своих друзей, которые боролись с заболеванием. Организм одного из них не смог справится с осложнениями, в результате чего человек скончался.