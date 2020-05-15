Посол Словакии Йозеф Мигаш подал в отставку из-за посещения парада в Минске





Дипломат не стал прояснять ситуацию и решил подать в отставку. В Братиславе приняли заявление Йозефа Мигаша, так как считают, что посол Словакии нарушил основные принципы коммуникации. Как отметил чиновник, который остался без работы, он «сын антифашиста и партизана», поэтому участвовал в параде 9 мая в Минске.Несмотря на пандемию коронавируса в мире, Белоруссия не вводила карантинные ограничения. Кроме этого, в стране провели парад Победы и концерт. По словам Александра Лукашенко, правительство не может отменить эти мероприятия, так как «люди этого не одобрят». Президент государства считает, что не нужно «пугаться и разбредаться по норам». Однако акцию «Бессмертный полк» отменили из-за того, что она противоречит эпидемиологическим соображениям.