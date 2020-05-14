«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных войн»





Марк Хэмилл начал сниматься в «Звёздных войнах» в 1977 году, поэтому может проследить изменения, происходящие в армии фанатов культовой космической саги. Артист говорит, что с годами люди всё чаще проявляют негативные эмоции, подвергают критике многие решения режиссёров и продюсеров, став похожими на «озлобленных ворчунов», вечно чем-то недовольных. Хэмилл не отрицает, что съёмки трёх последних эпизодов не были идеальны, однако вся команда старалась вносить лучшие идеи и их принимали во внимание.Несмотря на то, что финальный фильм киноэпопеи «Звёздные войны» получил высокую оценку критиков, но низкую – зрителей, Марк Хэмилл всё же с грустью расстался с проектом. Также артист отметил, что новый актёрский состав оказался по-настоящему профессиональным и он гордится работой с ними на одной съёмочной площадке.