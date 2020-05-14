АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных войн»

Американский киноактёр Марк Хэмилл в одном из недавних интервью раскритиковал современных фанатов киносаги «Звёздные войны». Исполнитель роли Люка Скайуокера почти во всех эпизодах назвал поклонников фильма «озлобленными ворчунами».
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных войн»

Марк Хэмилл начал сниматься в «Звёздных войнах» в 1977 году, поэтому может проследить изменения, происходящие в армии фанатов культовой космической саги. Артист говорит, что с годами люди всё чаще проявляют негативные эмоции, подвергают критике многие решения режиссёров и продюсеров, став похожими на «озлобленных ворчунов», вечно чем-то недовольных. Хэмилл не отрицает, что съёмки трёх последних эпизодов не были идеальны, однако вся команда старалась вносить лучшие идеи и их принимали во внимание.

Несмотря на то, что финальный фильм киноэпопеи «Звёздные войны» получил высокую оценку критиков, но низкую – зрителей, Марк Хэмилл всё же с грустью расстался с проектом. Также артист отметил, что новый актёрский состав оказался по-настоящему профессиональным и он гордится работой с ними на одной съёмочной площадке.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
«Я люблю Лешу и очень скучаю»: Безбородова назвала Безуса "смыслом своего…
В Китае представили уникальную платежную карту Xiaomi…
Дмитрий Тарасов объяснил нежелание общаться со старшей дочерью ее…
Борис Токарев: "Причина задержки с рождением наследника была связана с желанием реализации в…
В разводе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой поклонники увидели вину «проклятия…
Профессор Николай Косенков прокомментировал вероятность женского бесплодия из-за…
Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день…
Максим Матвеев устроил фотосессию для Елизаветы…
«Гуманизированные мышки» вызвали у Путина чувство беспокойства и…
Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования…
Американские эксперты: Процессоры Intel с TDP 28 Вт зарезервировали только для…
Министр культуры РФ Ольга Любимова победила…
Автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина могла предчувствовать свою…
Инсайдер Бен Гескин: Камера нового OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь пластик и…
Ирина Роднина о Татьяне Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами…
Бари Алибасов-младший: «Если с Федосеевой-Шукшиной что-то произойдёт, то в этом будет вина её дочери…
Путин: "В РФ создадут три геномных центра мирового…
В Рязанской области пыльные бури уничтожили посевы сахарной…
Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от…
«Талант не оправдает гнусные поступки»: Пушкина попросила МВД проверить действия избивавшего своих жен…
Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время…
Составлен список самых надежных автомобилей 2020…
Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра…
Просмотреть все новости