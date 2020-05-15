Ученые: Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как огнестрельное оружие
Британские ученые, которые работают в Университете Эксетера, пришли к выводам, что средневековый английский лук был способен пробить броню противника. Специалисты установили, что такие стрелы могли ранить, как современное огнестрельное оружие.
Во время проведения исследования ученые изучили более 20 фрагментов костей, а также зубы, собранные на средневековом могильнике Доминиканского монастыря. Все образцы были с признаками насильственных травм. На одном из черепов специалисты обнаружили проколотую рану в глазу с выходным отверстием на затылке. Британские ученые предположили, что стрела была оперена и вращалась, когда попала в этого человека. Такие особенности делали длинный лук более устойчивым и точным. Эксперты считают, что сама стрела была в форме квадрата или ромба, а наконечники напоминали головки арбалетных болтов.
В берцовой кости в верхней части ученые нашли колотую рану, которая говорила о том, что стрела прошла сзади икры, застряв в кости. На бедренной кости были замечены травмы, которые получают при «»скользящем ударе стрелы». Такие повреждения свойственны только для огнестрельных ранений.
Во время проведения исследования ученые изучили более 20 фрагментов костей, а также зубы, собранные на средневековом могильнике Доминиканского монастыря. Все образцы были с признаками насильственных травм. На одном из черепов специалисты обнаружили проколотую рану в глазу с выходным отверстием на затылке. Британские ученые предположили, что стрела была оперена и вращалась, когда попала в этого человека. Такие особенности делали длинный лук более устойчивым и точным. Эксперты считают, что сама стрела была в форме квадрата или ромба, а наконечники напоминали головки арбалетных болтов.
В берцовой кости в верхней части ученые нашли колотую рану, которая говорила о том, что стрела прошла сзади икры, застряв в кости. На бедренной кости были замечены травмы, которые получают при «»скользящем ударе стрелы». Такие повреждения свойственны только для огнестрельных ранений.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00