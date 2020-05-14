«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти матери

Матери Зейналовой стало плохо и температура поднялась до 39⁰С. Осложнялось все тем, что ранее у нее диагностировали диабет, и это делало ситуацию еще опаснее. Ведущая испугалась за жизнь родительницы и принялась вызывать скорую, но работники медслужбы отказались приезжать. Отказом они ответили на второй и на третий звонок, а когда знаменитость набрала их номер в четвертый раз и уже попросту кричала в трубку, что «человек упал и лежит», - медики наконец прибыли. В их помощи больше не было смысла, так как мать журналистки уже умерла.Даже спустя год после трагедии Светлана Зейналова и ее отец не могут смириться с произошедшим. Телеведущая признается, что ей до сих пор кажется – позови, и мама придет. Помимо этого, журналистка все еще прокручивает в своей голове момент смерти и анализирует, могла ли она тогда спасти близкого человека.Зейналова признается, что также трудно и ее сестре, которая из-за сильного характера даже не способна поплакать от души. Отец знаменитости до сих пор «не может нащупать землю под ногами», ведь он с супругой как раз планировал отмечать 50-летие совместной жизни и никак не мог предположить, что ее не станет.