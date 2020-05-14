АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти матери

Светлана Зейналова в годовщину смерти матери поделилась с подписчиками некоторыми подробностями трагедии. По словам телеведущей, в тот день скорая три раза отказалась выехать на вызов, даже учитывая серьезность ситуации.
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти матери

Матери Зейналовой стало плохо и температура поднялась до 39⁰С. Осложнялось все тем, что ранее у нее диагностировали диабет, и это делало ситуацию еще опаснее. Ведущая испугалась за жизнь родительницы и принялась вызывать скорую, но работники медслужбы отказались приезжать. Отказом они ответили на второй и на третий звонок, а когда знаменитость набрала их номер в четвертый раз и уже попросту кричала в трубку, что «человек упал и лежит», - медики наконец прибыли. В их помощи больше не было смысла, так как мать журналистки уже умерла.

Даже спустя год после трагедии Светлана Зейналова и ее отец не могут смириться с произошедшим. Телеведущая признается, что ей до сих пор кажется – позови, и мама придет. Помимо этого, журналистка все еще прокручивает в своей голове момент смерти и анализирует, могла ли она тогда спасти близкого человека.

Зейналова признается, что также трудно и ее сестре, которая из-за сильного характера даже не способна поплакать от души. Отец знаменитости до сих пор «не может нащупать землю под ногами», ведь он с супругой как раз планировал отмечать 50-летие совместной жизни и никак не мог предположить, что ее не станет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уставшая от самоизоляции Елена Валюшкина задумалась о смене…
У Влада Соколовского на фоне коронавируса развилась двусторонняя…
«Озлобленные ворчуны»: Марк Хэмилл раскритиковал современных фанатов «Звёздных…
«Скорая три раза отказалась приехать»: Зейналова раскрыла подробности смерти…
Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира…
«Я люблю Лешу и очень скучаю»: Безбородова назвала Безуса "смыслом своего…
В Китае представили уникальную платежную карту Xiaomi…
Дмитрий Тарасов объяснил нежелание общаться со старшей дочерью ее…
Борис Токарев: "Причина задержки с рождением наследника была связана с желанием реализации в…
В разводе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой поклонники увидели вину «проклятия…
Профессор Николай Косенков прокомментировал вероятность женского бесплодия из-за…
Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день…
Максим Матвеев устроил фотосессию для Елизаветы…
«Гуманизированные мышки» вызвали у Путина чувство беспокойства и…
Совладелец Belgravia Yachts Виктор Мартынов: палубный вертолёт позволяет увеличить количество возможных сценариев использования…
Американские эксперты: Процессоры Intel с TDP 28 Вт зарезервировали только для…
Министр культуры РФ Ольга Любимова победила…
Автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина могла предчувствовать свою…
Инсайдер Бен Гескин: Камера нового OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь пластик и…
Ирина Роднина о Татьяне Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами…
Бари Алибасов-младший: «Если с Федосеевой-Шукшиной что-то произойдёт, то в этом будет вина её дочери…
Путин: "В РФ создадут три геномных центра мирового…
В Рязанской области пыльные бури уничтожили посевы сахарной…
Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от…
«Талант не оправдает гнусные поступки»: Пушкина попросила МВД проверить действия избивавшего своих жен…
Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время…
Составлен список самых надежных автомобилей 2020…
Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра…
Просмотреть все новости