Станислав Садальский рассказал о малоизвестной внучке Владимира Высоцкого

Как вспоминает Садальский, роман между Высоцким и Иваненко развивался в середине 1960-х годов. Возлюбленная просто боготворила актёра и автора-исполнителя, осознавая, что ей повезло хотя бы на некоторое время появиться в жизни гения. Татьяна Иваненко впоследствии рассказывала, что Владимир Семёнович – её единственная и настоящая любовь.В 1972 году Иваненко родила дочь Анастасию, а в 1999 – на свет появилась внучка Высоцкого Арина. Девушка не пошла по стопам именитых предков, выбрав профессию врача. Сейчас она студентка столичного университета стоматологии. Садальский отметил, что Арина знает о родстве с Высоцким и гордится своим дедом, ставшим легендой.