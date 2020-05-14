Борис Токарев: "Причина задержки с рождением наследника была связана с желанием реализации в карьере"





Борис Токарев и Людмила Гладунко были очень увлечены учебой и построением карьеры, поэтому осознанно пришли к решению отложить вопрос расширения семьи. Сначала это оправдывалось необходимостью закончить актерский факультет, а потом звезда фильма «А зори здесь тихие» решил обучиться режиссерскому ремеслу. В это время его супруга также активно снималась и не могла совмещать работу с заботой о хозяйстве и рождением детей.Подобное положение дел абсолютно устраивало пару и единственным, что вносило диссонанс в их жизнь, было мнение окружающих о браке. Многие считали своим долгом узнать, почему у Токарева и Гладунко нет детей, а также поторопить их с решением вопроса продолжения рода. Но, как утверждает актер, им с супругой удалось отстоять свою позицию и родить ребенка тогда, когда они посчитали это нужным сделать.Сын Степан появился на свет спустя 10 лет брака, когда и Токарев, и Гладунко уже состоялись как актеры. После рождения малыша они уже не так много времени посвящали росту в профессиональной сфере, однако оба сумели реализоваться как режиссеры и сценаристы.