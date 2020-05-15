В Великобритании участник телешоу дал правильный ответ и не стал миллионером





Если бы британец решился пойти до конца, то получил бы миллион фунтов стерлингов. У участника телешоу спросили по поводу мотоциклетных гонок, которые были первыми в истории. Эндрю Таунсли взял подсказку «звонок другу», но приятель также не знал ответ на этот вопрос. Игрок решил забрать выигранные 500 тысяч фунтов стерлингов.Ведущий телевизионного шоу спросил его в конце программы, какой бы он выбрал ответ, если бы решился продолжить игру. Британец ответил: «Isle of Man TT» и оказалось, что этот вариант был правильным.