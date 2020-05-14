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В разводе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой поклонники увидели вину «проклятия Тодоренко»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко около месяца назад делилась с подписчиками мыслями о «странной» тенденции – знаменитости, принимающие участие в её шоу, вскоре разводятся. Некоторые поклонники певца полагают, что «проклятие Тодоренко» могло повлиять на брак Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой, о расставании которых стало недавно известно.
В разводе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой поклонники увидели вину «проклятия Тодоренко»

Регина Тодоренко приводила в качестве примера ряд именитых гостей её YouTube-шоу, у которых семейная жизнь по той или иной причине не сложилась. В своё время в программе блогера были Рита Дакота, Агата Муцениеце, Гоар Аветисян и Ксения Собчак. Всех их в дальнейшем ожидали проблемы в браке и расставания с избранниками.

В марте в «Пятнице с Региной» интернет-пользователи видели интервью с Эмином Агаларовым, а чуть больше чем через месяц музыкант в соцсети написал о разводе с Гавриловой. Возможно, и в этом случае «проклятие Тодоренко» сработало. Сам исполнитель причину расставания с женой пока не озвучивает, лишь поблагодарив её за проведённые вместе дни и рождение дочери Афины.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:09

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