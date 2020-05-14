Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день рождения





Из-за карантина композитор не смог отпраздновать день рождения в шумной компании. Однако Вера Брежнева не дала мужу грустить в этот день. Артистка организовала романтический сюрприз, выложив из желтых тюльпанов в саду поздравительную надпись. Константин Мелазде увидел ее, когда утром подошел к окну. Кроме этого, певица пригласила на чаепитие брата именинника – Валерия Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой. Изюминкой вечера стало тирамису, от которого композитор без ума, но старается не есть в обычные дни.Вера Брежнева уже не первый раз устраивает сюрпризы на день рождения супруга. Например, однажды она пригласила Бориса Гребенщикова, с которым Константин Меладзе мечтал лично пообщаться в непринужденной обстановке.