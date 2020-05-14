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Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день рождения

Вера Брежнева решила оригинально поздравить своего супруга с 57-летием. Певица порадовала Константина Меладзе романтическим подарком, показав результаты своих стараний в сторис в Instagram.

Вера Брежнева удивила Константина Меладзе романтическим подарком на день рождения


Из-за карантина композитор не смог отпраздновать день рождения в шумной компании. Однако Вера Брежнева не дала мужу грустить в этот день. Артистка организовала романтический сюрприз, выложив из желтых тюльпанов в саду поздравительную надпись. Константин Мелазде увидел ее, когда утром подошел к окну. Кроме этого, певица пригласила на чаепитие брата именинника – Валерия Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой. Изюминкой вечера стало тирамису, от которого композитор без ума, но старается не есть в обычные дни.



Вера Брежнева уже не первый раз устраивает сюрпризы на день рождения супруга. Например, однажды она пригласила Бориса Гребенщикова, с которым Константин Меладзе мечтал лично пообщаться в непринужденной обстановке.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:56

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