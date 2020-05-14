Максим Матвеев устроил фотосессию для Елизаветы Боярской

В условиях карантина СМИ приходится быть креативными в поисках способов решения вопроса фотосессий звезд. Не многие представители отечественного шоу-бизнеса готовы рисковать своим здоровьем и ехать на съемки в студию или же приглашать фотографа домой. Однако некоторые из артистов идут навстречу глянцам и сами делают для них снимки.Так поступил Максим Матвеев, сделавший фотосессию для статьи о своей супруге Елизавете Боярской. Звезда сериала «Триггер» за неимением спецаппаратуры, снимал на смартфон, но даже учитывая этот факт, кадры получились более чем удачными. Этому благоприятствовала погода – хорошее освещение обеспечил ясный день, а модель чувствовала себя раскованно и комфортно, ведь по ту сторону объектива был ее муж.Как призналась сама Елизавета Броярская, у них с супругом получилось «выжать все возможное» из доступных средств, но на «лавры талантливых фотохудожников» они не претендуют. Однако опыт самореализации в новой сфере актерам пришелся по душе и в будущем, возможно, будет практиковаться снова.