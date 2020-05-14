«Гуманизированные мышки» вызвали у Путина чувство беспокойства и благоговение





Академик Макаров, возглавляющий Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта, объяснил присутствующим на совещании суть термина «гуманизированные мышки», применяющегося к лабораторным животным. Учёные в ходе экспериментов заменяют им часть генов на человеческие. В качестве примера ученый привёл выращивание подопытных животных с микрофлорой кишечника аналогичной человеческой. Потом некоторые из «мышек» передаются другим специалистам для проведения опытов. В числе лабораторий есть и «Вектор», сейчас специализирующаяся на разработке вакцины от коронавируса COVID-19.После этого Путин заметил, что его воображение «рисует очень разнообразные образы мышек». При этом «гуманизированные» животные вызывают одновременно как беспокойство, так и благоговение, а академик добавил, что термин применим не только к грызунам, но и кроликам, рыбкам и даже червям.