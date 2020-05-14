Профессор Николай Косенков прокомментировал вероятность женского бесплодия из-за коронавируса
Китайские ученые ранее сообщали о том, что COVID-19 поражает репродуктивные органы женщин, что может в дальнейшем привести к бесплодию. Профессор Николай Косенков дал свои комментарии по поводу этой вероятности.
По данным Nation News, доктор медицинских наук подчеркнул, что пока это только гипотеза ученых из Китая. Однако полностью исключать возможность бесплодия не стоит. Как рассказал Николай Косенков, когда коронавирусная инфекция попадет в яйцеклетку, то вероятнее всего, она поразит митохондриальную ДНК. В случае, если ученые подтвердят этот механизм действия на женский организм, даже искусственное оплодотворение не принесет свои плоды.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце прошлого года в Ухане в Китае. Ученые восстановили, что возбудителем опасного заболевания является SARS-CoV-2. Согласно данным ВОЗ, в мире инфицировано свыше 4,3 миллионов человек. Вирус унес жизни более 297 тысяч пациентов по всей планете.
По данным Nation News, доктор медицинских наук подчеркнул, что пока это только гипотеза ученых из Китая. Однако полностью исключать возможность бесплодия не стоит. Как рассказал Николай Косенков, когда коронавирусная инфекция попадет в яйцеклетку, то вероятнее всего, она поразит митохондриальную ДНК. В случае, если ученые подтвердят этот механизм действия на женский организм, даже искусственное оплодотворение не принесет свои плоды.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце прошлого года в Ухане в Китае. Ученые восстановили, что возбудителем опасного заболевания является SARS-CoV-2. Согласно данным ВОЗ, в мире инфицировано свыше 4,3 миллионов человек. Вирус унес жизни более 297 тысяч пациентов по всей планете.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:05