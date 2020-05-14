Министр культуры РФ Ольга Любимова победила COVID-19





О том, что Ольга Любимова заразилась коронавирусом, стало известно лишь 6 мая. К тому времени министр культуры уже несколько недель находилась на карантине. Государственный деятель следовала всем рекомендациям врачей и проходила симптоматическое лечение в домашних условиях, так как болезнь протекала в легкой форме. Полное выздоровление при этом заняло более 20 дней.В течение всего этого периода министр культуры РФ продолжала исполнять свои обязанности дистанционно. Она все так же принимала участие в совещаниях и присутствовала на конференциях, но не лично, а благодаря видеосвязи. Это, по словам политика, было даже сложнее, чем стандартные рабочие будни.Теперь же, после трехнедельной самоизоляции, Ольга Любимова полностью оправилась от перенесенного COVID-19 и готова приступить к офисному труду. За это время у нее накопилось достаточно работы, которую не представлялось возможным сделать, находясь дома, поэтому представительницу власти ждет насыщенный график.