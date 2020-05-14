Автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина могла предчувствовать свою смерть





Татьяна Снежина, несмотря на сравнительно небольшой возраст, успела добиться известности, занимаясь своим любимым делом. Она не только писала стихи и песни, но и исполняла их на концертах. Самая популярная её композиция «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачёвой нашла своего слушателя уже после смерти Снежиной, которую, как утверждают близкие люди, она могла чувствовать заранее.Погибла певица 21 августа 1995 года, а за три дня до этого выступала на концерте и буквально перед его началом по какой-то причине изменила программу, включив два ранее не выбранных романса. В строчках одного из них поётся об уходе «далеко-далеко в край неведомый, в небо светлое». Именно они как будто предрекли Татьяне Снежиной скорый уход из жизни.