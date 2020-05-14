Автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина могла предчувствовать свою смерть
Российская поэтесса, автор песни «Позови меня с собой» Татьяна Снежина сегодня, 14 мая, могла бы отпраздновать 48-й день рождения. Она погибла в 23-летнем возрасте в ДТП, а некоторые источники утверждают, что певица могла предчувствовать свою смерть.
Татьяна Снежина, несмотря на сравнительно небольшой возраст, успела добиться известности, занимаясь своим любимым делом. Она не только писала стихи и песни, но и исполняла их на концертах. Самая популярная её композиция «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачёвой нашла своего слушателя уже после смерти Снежиной, которую, как утверждают близкие люди, она могла чувствовать заранее.
Погибла певица 21 августа 1995 года, а за три дня до этого выступала на концерте и буквально перед его началом по какой-то причине изменила программу, включив два ранее не выбранных романса. В строчках одного из них поётся об уходе «далеко-далеко в край неведомый, в небо светлое». Именно они как будто предрекли Татьяне Снежиной скорый уход из жизни.
Татьяна Снежина, несмотря на сравнительно небольшой возраст, успела добиться известности, занимаясь своим любимым делом. Она не только писала стихи и песни, но и исполняла их на концертах. Самая популярная её композиция «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачёвой нашла своего слушателя уже после смерти Снежиной, которую, как утверждают близкие люди, она могла чувствовать заранее.
Погибла певица 21 августа 1995 года, а за три дня до этого выступала на концерте и буквально перед его началом по какой-то причине изменила программу, включив два ранее не выбранных романса. В строчках одного из них поётся об уходе «далеко-далеко в край неведомый, в небо светлое». Именно они как будто предрекли Татьяне Снежиной скорый уход из жизни.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:18