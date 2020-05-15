В Иерусалиме нашли монету времен восстания против Рима





Данная найденная монета стала четвертой, которую археологи отнесли к этому периоду. Восстание было при императоре Адриане и датируется 132 годом нашей эры. Это случилось после основания римлянами колонии и возведения святилища на Храмовой горе. Бунтовщики хотели восстановить еврейскую государственность, однако были разбиты спустя четыре года.Израильские археологи убеждены, что в Иерусалиме повстанцы Шимона Бар-Кохбы отчеканили какое-то количество монет, одну из которых они нашли. Артефакт признали редким, так как на нем есть древние надписи, символизирующие восстание. Также на них изображены пальма и виноград. Как рассказал археолог Дональд Цви Ариэль, монеты ранее использовали не только для того, чтобы рассчитаться за товар, но и как элемент пропаганды. Пока ученые не могут ответить на вопрос, как артефакт оказался в Старом городе, так как восстание до него не дошло. Возможно монету с собой привез как сувенир римский легионер.