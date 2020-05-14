Ирина Роднина о Татьяне Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами случилось»
Депутат Госдумы Ирина Роднина нелестно высказалась в адрес тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. По мнению члена Генерального совета партии «Единая Россия», у бывшей спортсменки «давно что-то с мозгами случилось».
Как отметила Ирина Роднина, говорить плохо о человеке, которого уже нет в живых «грязно». Тарасову за ее высказывания о Елене Черкасской «Бог рассудит». Также депутат Госдумы обратила внимание на то, что эта история имела место в 1981 году, и ворошить прошлое вообще не стоило. Хореографа номеров для фигурного катания, о которой нелестно высказалась спортсменка, не стало в 2001-м.
Конфликт между трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и тренером назрел еще в прошлом году. Поводом для него стало то, что Роднина назвала Тарасову «вздорной» из-за ее нежелания отпускать Елену Черкасскую. Спортсменка хотела работать с постановщицей номеров, но дочь Анатолия Тарасова не дала ей такой возможности.
Позже оказалось, что Татьяне Тарасовой Черкасская в команде не была нужна. Дело в том, что у хореографа было диагностировано онкологическое заболевание на четвертой стадии и шансов на выздоровление не было. В последнее время она даже не могла нормально питаться, но даже это не помешало тренеру отправить ее на международные соревнования.
Как отметила Ирина Роднина, говорить плохо о человеке, которого уже нет в живых «грязно». Тарасову за ее высказывания о Елене Черкасской «Бог рассудит». Также депутат Госдумы обратила внимание на то, что эта история имела место в 1981 году, и ворошить прошлое вообще не стоило. Хореографа номеров для фигурного катания, о которой нелестно высказалась спортсменка, не стало в 2001-м.
Конфликт между трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и тренером назрел еще в прошлом году. Поводом для него стало то, что Роднина назвала Тарасову «вздорной» из-за ее нежелания отпускать Елену Черкасскую. Спортсменка хотела работать с постановщицей номеров, но дочь Анатолия Тарасова не дала ей такой возможности.
Позже оказалось, что Татьяне Тарасовой Черкасская в команде не была нужна. Дело в том, что у хореографа было диагностировано онкологическое заболевание на четвертой стадии и шансов на выздоровление не было. В последнее время она даже не могла нормально питаться, но даже это не помешало тренеру отправить ее на международные соревнования.