Ирина Роднина о Татьяне Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами случилось»





Как отметила Ирина Роднина, говорить плохо о человеке, которого уже нет в живых «грязно». Тарасову за ее высказывания о Елене Черкасской «Бог рассудит». Также депутат Госдумы обратила внимание на то, что эта история имела место в 1981 году, и ворошить прошлое вообще не стоило. Хореографа номеров для фигурного катания, о которой нелестно высказалась спортсменка, не стало в 2001-м.Конфликт между трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и тренером назрел еще в прошлом году. Поводом для него стало то, что Роднина назвала Тарасову «вздорной» из-за ее нежелания отпускать Елену Черкасскую. Спортсменка хотела работать с постановщицей номеров, но дочь Анатолия Тарасова не дала ей такой возможности.Позже оказалось, что Татьяне Тарасовой Черкасская в команде не была нужна. Дело в том, что у хореографа было диагностировано онкологическое заболевание на четвертой стадии и шансов на выздоровление не было. В последнее время она даже не могла нормально питаться, но даже это не помешало тренеру отправить ее на международные соревнования.