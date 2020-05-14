Бари Алибасов-младший: «Если с Федосеевой-Шукшиной что-то произойдёт, то в этом будет вина её дочери Ольги»





Бари Алибасов-младший говорит, что идея переписать жильё на Сергея Моцаря принадлежит ему. Сделано это для того, чтобы «обезопасить» часть наследства от дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги. Как говорит сын продюсера, последняя долгое время не интересовалась, как живёт мать, и вернулась только тогда, когда узнала о её проблемах со здоровьем. Алибасов-младший считает, что Ольга Шукшина делает всё, чтобы завладеть имуществом, но о близком человеке совсем не думает. Вместо того, чтобы поддерживать артистку, она настраивает её против супруга, не утаивая даже самые нелицеприятные вещи.Сын Бари Алибасова подчеркнул, что любое ухудшение состояния Федосеевой-Шукшиной, приступ, обострение и прочее будут исключительно виной её дочери Ольги, поступающей совсем неэтично ради доли наследства. При этом Алибасов-младший сказал, что Лидия Николаевна хочет отдать «спорное жильё» в Новой Москве внукам Фоке и Фоме, и именно им оно достанется после смерти актрисы.