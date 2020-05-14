«Талант не оправдает гнусные поступки»: Пушкина попросила МВД проверить действия избивавшего своих жен Башарова
Оксана Пушкина попросила МВД незамедлительно проверить противозаконные действия неоднократно избивавшего своих жен 45-летнего Марата Башарова. Депутат Госдумы, занимающаяся вопросами женщин и детей, направила обращение главе ведомства Владимиру Колокольцеву.
Пушкина разместила копию письма в Telegram-канале. В тексте говорится, что Башаров в одной из телепередач с Борисом Корчевниковым открыто признался в рукоприкладстве в отношении бывших избранниц. Депутат считает поведение актера возмутительным, так как талант никогда не оправдает его «гнусные» поступки.
Третья жена Башарова Елизавета Шевыркова в передаче «Прямой эфир» рассказала, что прекрасный и счастливый брак в одночасье превратился в ад. Во время ее беременности актер, приходя домой в подвыпившем состоянии, душил и унижал жену. Наутро, протрезвев, он просил прощение.
Пушкина разместила копию письма в Telegram-канале. В тексте говорится, что Башаров в одной из телепередач с Борисом Корчевниковым открыто признался в рукоприкладстве в отношении бывших избранниц. Депутат считает поведение актера возмутительным, так как талант никогда не оправдает его «гнусные» поступки.
«Нельзя молчать, когда насильник спокойной рассказывает о своих злодеяниях. Подобные поступки нужно осуждать и давать им правовую оценку в рамках действующего в России законодательства», - заявила Пушкина.
Третья жена Башарова Елизавета Шевыркова в передаче «Прямой эфир» рассказала, что прекрасный и счастливый брак в одночасье превратился в ад. Во время ее беременности актер, приходя домой в подвыпившем состоянии, душил и унижал жену. Наутро, протрезвев, он просил прощение.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:41