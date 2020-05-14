«Талант не оправдает гнусные поступки»: Пушкина попросила МВД проверить действия избивавшего своих жен Башарова

«Нельзя молчать, когда насильник спокойной рассказывает о своих злодеяниях. Подобные поступки нужно осуждать и давать им правовую оценку в рамках действующего в России законодательства», - заявила Пушкина.





Пушкина разместила копию письма в Telegram-канале. В тексте говорится, что Башаров в одной из телепередач с Борисом Корчевниковым открыто признался в рукоприкладстве в отношении бывших избранниц. Депутат считает поведение актера возмутительным, так как талант никогда не оправдает его «гнусные» поступки.Третья жена Башарова Елизавета Шевыркова в передаче «Прямой эфир» рассказала, что прекрасный и счастливый брак в одночасье превратился в ад. Во время ее беременности актер, приходя домой в подвыпившем состоянии, душил и унижал жену. Наутро, протрезвев, он просил прощение.