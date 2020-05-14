Путин: "В РФ создадут три геномных центра мирового уровня"

«Я уже просил руководителей предприятий принимать непосредственное участие в развитии науки в России, применяя собственные финансы. В перспективе проект «Наука» обеспечит создание трех геномных центров с вовлечением лучших специалистов – от Крыма до Новосибирска. Технологическим партнером программы уже стала «Роснефть». Призываю другие корпорации также подключаться», - рассказал президент.





Путин подчеркнул, что структура геномных центров в рамках одного проекта должна соответствовать мировым требованиям. Это позволит обмениваться опытом между специалистами внутри России и с коллегами из других стран.