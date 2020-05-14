В Рязанской области пыльные бури уничтожили посевы сахарной свеклы





Первая пыльная буря зафиксирована в Рязанской области 22 апреля, затем было ещё две – 1 и 12 мая. От сильных порывов ветра пострадали посевы сахарной свеклы на площади около 1500 га в 3-х хозяйствах Александро-Невского района. Масштабы и материальный ущерб на текущий момент не озвучиваются. Специалисты предполагают, что сумма убытков от пыльных бурь будет варьироваться в районе нескольких миллионов рублей.Сотрудники региональной метеорологической службы и агрономы занимаются оценкой нанесённого ущерба. В дальнейшем руководством Рязанской области будет приниматься решение об объявлении ЧС.