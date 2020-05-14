Инсайдер Бен Гескин: Камера нового OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь пластик и жидкости



One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Производитель OnePlus 8 Pro не объяснил пользователям предназначение 5 Мп камеры с фотохромным фильтром. Поэтому эксперты решили поэкспериментировать с объектами съемки и пришли к неожиданному результату. Инсайдер Бен Гескин говорит, что объектив смартфона может не только делать качественные снимки, но и просвечивать предметы. Пользователи получили своеобразный «рентген-сканер», который показывает содержимое контейнеров из пластика.Для получения необходимого эффекта нужно включить приложение камеры, навести ее на объект, а затем активировать фотохромный фильтр. Последний идеально работает и с различными жидкостями. Подобный феномен легко объяснить с точки зрения физики: светочувствительные датчики просто захватывают инфракрасное излучение, отраженное от внутренней стороны устройства. Компания AndroidPIT решила удостовериться в этой функции и опубликовала видео-демонстрацию. В ходе эксперимента специалисты разглядели, что было написано на бумаге, скрытой за темной тканью.