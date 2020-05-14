Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

«Я рассчитываю на появление вакцины а ближайшей перспективе. Нужно подумать о специалистах, которые ее создадут. Они должны стать обладателями интеллектуальной собственности на препарат в кратчайшие сроки. Только после этого можно будет использовать вакцину и передавать методику ее производства. Все процессы для регистрации препарата должны быть реализованы максимально быстро», - рассказал Путин в ходе совещания по генетическим технологиям.





Президент России в апреле поручил Минздраву проанализировать правовое поле и обеспечить быструю регистрацию будущей вакцины. Также ведомство должно заблаговременно провести проработку процесса выпуска препарата в РФ.