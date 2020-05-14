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Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Владимир Путин потребовал от правительства РФ обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса. Препарат, позволяющий бороться с COVID-19, планируется зарегистрировать уже осенью текущего года.
Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

«Я рассчитываю на появление вакцины а ближайшей перспективе. Нужно подумать о специалистах, которые ее создадут. Они должны стать обладателями интеллектуальной собственности на препарат в кратчайшие сроки. Только после этого можно будет использовать вакцину и передавать методику ее производства. Все процессы для регистрации препарата должны быть реализованы максимально быстро», - рассказал Путин в ходе совещания по генетическим технологиям.

Президент России в апреле поручил Минздраву проанализировать правовое поле и обеспечить быструю регистрацию будущей вакцины. Также ведомство должно заблаговременно провести проработку процесса выпуска препарата в РФ.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:48

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