Владимир Путин потребовал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Владимир Путин потребовал от правительства РФ обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса. Препарат, позволяющий бороться с COVID-19, планируется зарегистрировать уже осенью текущего года.
Президент России в апреле поручил Минздраву проанализировать правовое поле и обеспечить быструю регистрацию будущей вакцины. Также ведомство должно заблаговременно провести проработку процесса выпуска препарата в РФ.
«Я рассчитываю на появление вакцины а ближайшей перспективе. Нужно подумать о специалистах, которые ее создадут. Они должны стать обладателями интеллектуальной собственности на препарат в кратчайшие сроки. Только после этого можно будет использовать вакцину и передавать методику ее производства. Все процессы для регистрации препарата должны быть реализованы максимально быстро», - рассказал Путин в ходе совещания по генетическим технологиям.
Президент России в апреле поручил Минздраву проанализировать правовое поле и обеспечить быструю регистрацию будущей вакцины. Также ведомство должно заблаговременно провести проработку процесса выпуска препарата в РФ.