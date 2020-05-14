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Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра Васильева

Дмитрий Дибров признался, что хочет «подсидеть» перенесшего тяжелую пневмонию Александра Васильева. Журналист не против остаться в передаче «Модный приговор» навсегда.
Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра Васильева

Дибров обожает работать с людьми и никогда не отказывается от возможности показать себя и посмотреть на других. На своих социальных навыках шоумен строил телевизионную карьеру. В новом амплуа его привлек «журналистский сегмент» «Модного приговора» и интересные судьбы героев.
«Я не против занять это место, но пока мне такое предложение не поступало», - цитирует режиссера «Дни.ру».

Дибров заменял Васильева в нескольких выпусках шоу. Рокировка обусловлена лечением историка моды в инфекционном отделении Коммунарки.

Ранее Ольга Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля. Эксперт рекомендовал актрисе не пытаться стать роковой женщиной.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:24

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