Дмитрий Дибров хочет «подсидеть» переболевшего пневмонией Александра Васильева
Дмитрий Дибров признался, что хочет «подсидеть» перенесшего тяжелую пневмонию Александра Васильева. Журналист не против остаться в передаче «Модный приговор» навсегда.
Дибров обожает работать с людьми и никогда не отказывается от возможности показать себя и посмотреть на других. На своих социальных навыках шоумен строил телевизионную карьеру. В новом амплуа его привлек «журналистский сегмент» «Модного приговора» и интересные судьбы героев.
Дибров заменял Васильева в нескольких выпусках шоу. Рокировка обусловлена лечением историка моды в инфекционном отделении Коммунарки.
Ранее Ольга Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля. Эксперт рекомендовал актрисе не пытаться стать роковой женщиной.
Дибров обожает работать с людьми и никогда не отказывается от возможности показать себя и посмотреть на других. На своих социальных навыках шоумен строил телевизионную карьеру. В новом амплуа его привлек «журналистский сегмент» «Модного приговора» и интересные судьбы героев.
«Я не против занять это место, но пока мне такое предложение не поступало», - цитирует режиссера «Дни.ру».
Дибров заменял Васильева в нескольких выпусках шоу. Рокировка обусловлена лечением историка моды в инфекционном отделении Коммунарки.
Ранее Ольга Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля. Эксперт рекомендовал актрисе не пытаться стать роковой женщиной.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:24